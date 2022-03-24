كيروش: الـ100 مليون يجهزوا بتشيرت مصر ممكن أطلع صلاح وأنزل حد مكانه

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية وأولياء الأمور قبل مباراة مصر والسنغال.

وقال كارلوس كيروش خلال حواره مع برنامج "مع شوبير"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"، بـ حضور الجماهير المصرية فى الاستاد، سـ يفعل اللاعبون ما بوسعهم ويضحون أكبر تضحية للتأهل، لنهائي كأس العالم بقطر 2022.

وأضاف قائلا:" رسالتى لـ 100 مليون مصرى يكونوا جاهزين يوم المباراة وكلنا نبقى على قلب رجل واحد".

وتابع كارلوس كيروش قائلا:" قدمنا 48 ساعة على المباراة، وأطالب الجماهير أن تملأ النوافذ والكافيهات والشوارع بأعلم مصر، وكلنا سنكون متحدين تحت علم مصر وأطالب أولياء الأمور بأن يجعلوا أولادهم يرتدون فانلة المنتخب المصري".

وأضاف كيروش، أن الجماهير ستكون اللاعب رقم 12 فى منتخب مصر، وعقب مازحا:" كل الجماهير تجهز ممكن أخرج محمد صلاح وأنزل حد مكانه، كلنا متحدين من أجل مصر".