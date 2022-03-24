عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش: الـ100 مليون يجهزوا بتشيرت مصر ممكن أطلع صلاح وأنزل حد مكانه

كيروش وصلاح
كيروش وصلاح

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية وأولياء الأمور قبل مباراة مصر والسنغال.

وقال كارلوس كيروش خلال حواره مع برنامج "مع شوبير"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"، بـ حضور الجماهير المصرية فى الاستاد، سـ يفعل اللاعبون ما بوسعهم ويضحون أكبر تضحية للتأهل، لنهائي كأس العالم بقطر 2022.

وأضاف قائلا:" رسالتى لـ 100 مليون مصرى يكونوا جاهزين يوم المباراة وكلنا نبقى على قلب رجل واحد".

وتابع كارلوس كيروش قائلا:" قدمنا 48 ساعة على المباراة، وأطالب الجماهير أن تملأ النوافذ والكافيهات والشوارع بأعلم مصر، وكلنا سنكون متحدين تحت علم مصر وأطالب أولياء الأمور بأن يجعلوا أولادهم يرتدون فانلة المنتخب المصري".

وأضاف كيروش، أن الجماهير ستكون اللاعب رقم 12 فى منتخب مصر، وعقب مازحا:" كل الجماهير تجهز ممكن أخرج محمد صلاح وأنزل حد مكانه، كلنا متحدين من أجل مصر".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة كاملة

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

بدون آثار جانبية.. لأول مرة الإعلان عن حبوب منع الحمل لـ"الرجال"

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا

تراجع طفيف| سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022

ترشيحاتنا

زيزو: التأهل لكأس العالم حلم الطفولة بالنسبة للاعبين وأطالب الجماهير بالتشجيع

دعاء خواتيم سورة البقرة.. 7 أسرار تغفل عنه فلا تنساه قبل نومك

علي درويش: إستاد القاهرة مثل ملاعب أوروبا.. شجعوا طول الماتش

كارلوس كيروش: اللاعبون متحمسون لحسم التأهل بالروح العظيمة

كيروش: الـ100 مليون يجهزوا بتشيرت مصر ممكن أطلع صلاح وأنزل حد مكانه

فريدة الشوباشي: تكريم الرئيس السيسي لي أسعدني كثيرا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ