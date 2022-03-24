مشهد الجحيم .. مدينة أوكرانية تتحول بالكامل إلى رماد | فيديو

أعطت لقطات الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية اليوم لمحة عن مدى الدمار في مدينة ماريوبول الأوكرانية ، التي تخضع الآن لحصار القوات الروسية منذ ما يقرب من شهر.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” تظهر مقطع فيديو تم التقاطه في السماء فوق منطقة Livoberezhnyi المتضررة بشدة، شرق مدينة ماريوبول، خطوطًا رقيقة من الدخان تتطاير في الهواء بين كتل الشقق المدمرة والأشجار الممزقة والعشب الميت بالكاد ترك المبنى دون أن يتضرر من قبل القصف الروس .

وتوضح صور الأقمار الصناعية الملتقطة فوق مناطق أخرى من المدينة الصورة القاتمة تتكررعدة مرات فيما وصفته هيومن رايتس ووتش بـ "مشهد الجحيم".

وقال مسؤول محلي ان المدينة الاوكرانية تحولت إلى أرض ميتة لا يوجد بها سوى الضمار الذي سببه القصف الروسي على المدينة المنكوبة.

وصفت جوليا كريتسكا، التي تمكنت من الفرار من المدينة مع زوجها وابنها في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أكوام الجثث المتعفنة المارة في الشوارع لعدم وجود عمال لدفنها.