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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية: أطالب الجماهير بالدعم والتشجيع طوال الـ 90 دقيقة

صدى البلد

 

أكد عمرو السولية نجم الأهلي والمنتخب أن مواجهة الفراعنة أمام السنغال هامة ومصيرية 

 

وأضاف عمرو السولية في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن جميع اللاعبين لديهم إصرار شديد على إسعاد الجماهير بالتاهل ل كأس العالم قطر ٢٠٢٢

 

وتابع أن جميع اللاعبين يذكرون بعض بما وعدوا به عقب الهزيمة في نهائي كأس الأمم الأفريقية وهو التأهل ل كأس العالم من أجل إسعاد الجماهير المصرية 

 

وأكمل أن المنتخب لا توجد لديه أي أعذار خلال مواجهة السنغال 

 

وطالب السولية الجماهير بالدعم والتشجيع طوال ال ٩٠ دقيقة لخلق دوافع وتحفيز الاعبين للفوز والتأهل 

 

 دعوة أساطير الكرة المصرية لحضور مباراة السنغال

 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الدعوة لمجموعة من أساطير ونجوم كرة القدم المصرية، لحضور مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى المحدد لها مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتضم قائمة الأساطير كل من، أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي جدو ، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر ابو زيد، اشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد ، ياسر ريان، اسامة نبيه، محمد يوسف، ابراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، احمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، احمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، احمد حسام ميدو، ابراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة واسماعيل يوسف.
 

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