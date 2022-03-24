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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صناعة السيارات.. تويوتا تطلق سيارة السباق GR Supra GT4 50 Edition

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

الجيل القادم من سيارات الهاتشباك يقود تشكيلة ميني المستقبلية.. صور

أكدت ميني خططها المستقبلية لمجموعة جديدة من السيارات تتألف من طراز يعمل بالبنزين وطرازين كهربائيين منفصلين من سيارتها الرئيسية ذات الأبواب الثلاثة، وكروس أوفر كهربائي صغير وسيارة كونتريمان الرياضية متعددة الاستخدامات.

 

لقطات تجسسية ترصد BMW M5 موديل 2024 أثناء اختبارها.. صور

تحكم سيارات الدفع الرباعي سوق صناعة السيارات لكن سيارات السيدان لم تمت بعد، لا يزال صانعو السيارات الألمان يقدمون عددًا كبيرًا من سيارات الأبواب الأربعة للمشترين للاختيار من بينها، ويمكن القول إن BMW M5 هي ملكهم جميعًا، ويعتبر الجيل القادم M5 متعمق في التطوير والاختبار، ورصدت عدسات التجسس عده نماذج أولية لسيارة اختبارية من فئة M الفاخرة اثناء اختبارها على نوربورجرينج نشرها موقع Motor1 العالمي.

 

أبرزها وقف الإنتاج مؤقتا.. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صناعة السيارات.. تفاصيل

واصلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا تداعياتها الخطيرة على صناعة السيارات عالمياً وألقت بظلالها على مجموعة كبيرة من الشركات والمصانع، واتخذ العديد من اللاعبين الرئيسيين إجراءات حاسمة وواسعة النطاق ضد روسيا، كما تأثرت تلك الشركات بشدة.

 

تويوتا تطلق سيارة السباق GR Supra GT4 50 Edition بإصدارات محدودة.. صور

كشفت تويوتا عن سيارة سوبرا لعام 2020 كما أطلقت GR Supra GT4 في عام 2020 ، ووصلت مبيعات السيارة المخصصة للحلبات فقط إلى 50 بحلول نهاية عام 2021، وستضيف تويوتا ستة أخرى على الأقل إلى هذا الرقم مع إصدار تويوتا GR Supra GT4 50 الجديد الذي يضيف مجموعة مميزة وجديدة من المميزات الخاصة على السيارة القياسية.

 

أبرزها وقف الإنتاج مؤقتا.. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صناعة السيارات.. تفاصيل

واصلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا تداعياتها الخطيرة على صناعة السيارات عالمياً وألقت بظلالها على مجموعة كبيرة من الشركات والمصانع، واتخذ العديد من اللاعبين الرئيسيين إجراءات حاسمة وواسعة النطاق ضد روسيا، كما تأثرت تلك الشركات بشدة.

 

السيارات الحرب سيارة BMW سيارات الهاتشباك

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