أخبار السيارات|تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صناعة السيارات.. تويوتا تطلق سيارة السباق GR Supra GT4 50 Edition

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

أكدت ميني خططها المستقبلية لمجموعة جديدة من السيارات تتألف من طراز يعمل بالبنزين وطرازين كهربائيين منفصلين من سيارتها الرئيسية ذات الأبواب الثلاثة، وكروس أوفر كهربائي صغير وسيارة كونتريمان الرياضية متعددة الاستخدامات.

تحكم سيارات الدفع الرباعي سوق صناعة السيارات لكن سيارات السيدان لم تمت بعد، لا يزال صانعو السيارات الألمان يقدمون عددًا كبيرًا من سيارات الأبواب الأربعة للمشترين للاختيار من بينها، ويمكن القول إن BMW M5 هي ملكهم جميعًا، ويعتبر الجيل القادم M5 متعمق في التطوير والاختبار، ورصدت عدسات التجسس عده نماذج أولية لسيارة اختبارية من فئة M الفاخرة اثناء اختبارها على نوربورجرينج نشرها موقع Motor1 العالمي.

واصلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا تداعياتها الخطيرة على صناعة السيارات عالمياً وألقت بظلالها على مجموعة كبيرة من الشركات والمصانع، واتخذ العديد من اللاعبين الرئيسيين إجراءات حاسمة وواسعة النطاق ضد روسيا، كما تأثرت تلك الشركات بشدة.

كشفت تويوتا عن سيارة سوبرا لعام 2020 كما أطلقت GR Supra GT4 في عام 2020 ، ووصلت مبيعات السيارة المخصصة للحلبات فقط إلى 50 بحلول نهاية عام 2021، وستضيف تويوتا ستة أخرى على الأقل إلى هذا الرقم مع إصدار تويوتا GR Supra GT4 50 الجديد الذي يضيف مجموعة مميزة وجديدة من المميزات الخاصة على السيارة القياسية.

واصلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا تداعياتها الخطيرة على صناعة السيارات عالمياً وألقت بظلالها على مجموعة كبيرة من الشركات والمصانع، واتخذ العديد من اللاعبين الرئيسيين إجراءات حاسمة وواسعة النطاق ضد روسيا، كما تأثرت تلك الشركات بشدة.