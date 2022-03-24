صحف الكويت.. فشل مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.. والإعلان عن تحالف سياسي جديد في العراق

تعاون إسرائيلي مغربي لتطوير صناعة الطيران المدني

العراق.. الإعلان عن تحالف "إنقاذ الوطن" بزعامة الصدر وبارزاني والخنجر

وفاة مادلين أولبرايت أول امرأة تقود الخارجية الأمريكية

بلينكن: الجيش الروسي ارتكب "جرائم حرب" في أوكرانيا

أمريكا وبريطانيا ترسلان أسلحة جديدة إلى أوكرانيا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن صندوق النقد الدولي أعلن أن مصر طلبت الدعم من الصندوق في تنفيذ برنامج اقتصادي شامل، مضيفًا أن "البيئة العالمية سريعة التغير وتداعيات الحرب في أوكرانيا تمثل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم ومن بينها مصر".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن المغرب وإسرائيل وقعا اتفاقا للتعاون في مشروعات الطيران المدني مع سعي البلدين لتوثيق التعاون الاقتصادي بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية العام الماضي.

وأشارت "الجريدة" إلى أن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في العراق، قال إنه تم الإعلان عن تحالف "إنقاذ الوطن"، الذي يتألف من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن عائلة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا، متعهدا بمقاضاة المسؤولين عنها، مضيفًا أن "رأينا يستند إلى مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من مصادر عامة ومصادر استخبارات"، مشيرا إلى أنه كما في حالة أي جريمة مفترضة ستكون :محكمة تتمتع بولاية قضائية للنظر في الجريمة" مسؤولة بنهاية المطاف عن اتخاذ القرار بشأن الجرم الجنائي.

وقالت "الوطن" إن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، أكد أول شحنة من حزمة أسلحة جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، أقرها الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، سيبدأ نقلها من الولايات المتحدة خلال يوم أو نحو ذلك، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قررت لندن تزويد كييف بها منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل شهر.

وأشارت "الراي" إلى أن دعوة صاغتها روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتعلق بتوصيل المساعدات، وحماية المدنيين في أوكرانيا، قد فشلت حيث صوتت روسيا، والصين، فقط بالموافقة، في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضوًا.