عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| اجتماع مرتقب للناتو بشأن أوكرانيا.. وبايدن يشكل فريقا من مجلس الأمن القومي لبحث الأزمة

صدى البلد

نشر موقع صدى الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار الهامة على الساحتين الإقليمية والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

اجتماع استثنائي لـ حلف الناتو غدا..الدول الأوروبية تعيد ترتيب أوراقها..وبايدن يطمئن حلفاءه
مازالت الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على العالم وخاصة القارة الأوروبية التي تعاني من تبعات الحرب على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث ظلت القارة في حالة من الاستقرار لسنوات عديدة حتى أتت الحرب التي نزعت الاستقرار من القارة العجوز وتسببت في حالة هلع بين قادتها.

نيويورك تايمز: بايدن يشكل مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي بشأن أوكرانيا
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس جو بايدن، شكل مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي بشأن أوكرانيا.

بلينكن: الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا
اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجيش الروسي، بارتكاب ”جرائم حرب“ في أوكرانيا، متعهدا بمقاضاة المسؤولين عنها.

أمريكا وبريطانيا ترسلان أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
تستعد أوكرانيا لاستلام مزيد من الأسلحة الأمريكية والبريطانية، وسط استمرار المعارك ضد الجيش الروسي.

واشنطن تتسلم قائمة بدبلوماسيين أمريكيين "غير مرغوبين" بموسكو
أعلنت الخارجية الأمريكية، تلقي سفارتها في موسكو، قائمة دبلوماسيين أعلن أنهم "أشخاص غير مرغوب بهم" من نظيرتها الروسية.

بي بي سي: أوكرانيا أسرت مقدما روسيا..وقتلت 6 من جنرالات بوتين
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن القوات الأوكرانية ألقت القبض على مقدم روسي، حسبما أكد مسؤول غربي.

تدمير 255 طائرة مسيرة و1564 دبابة.. روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الحرب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير 255 طائرة مسيرة أوكرانية و189 منظومة دفاع جوي و1564 دبابة منذ بداية العملية العسكرية.

اجتماع استثنائي لـ حلف الناتو غدا..الدول الأوروبية تعيد ترتيب أوراقها..وبايدن يطمئن حلفاءه

بلينكن: الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا

الصحة العالمية: لدينا قلق كبير بشأن السلامة النووية والكيميائية في أوكرانيا
قال الدكتور تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لديها قلق كبير بشأن السلامة النووية فى المنشأت النووية الأوكرانية، وكذلك السلامة في المنشآت الكيميائية، مشيرا إلى أن المنظمة تتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تجنب مثل تلك الأخطار.

أسعار النفط تقفز بسبب تعطل خط أنابيب بحر قزوين.. تفاصيل
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، مدعومة بتعطل صادرات الخام الروسي والكازاخستاني عبر خط أنابيب بحر قزوين.

مستشار زيلينسكي : وقف الغزو الروسي لـ أوكرانيا في غضون 3 أسابيع
وشكك أريستوفيتش في فكرة روسيا بغزو أوكرانيا "مع مجموعة قوامها 200 ألف شخص من جميع الاتجاهات في نفس الوقت" ثم ترك "قواتها وخطوط إمداداتها ممتدة بعشرات ومئات الكيلومترات". ومع ذلك، اعترف بأن مئات الضربات الصاروخية دمرت المناطق المدنية.

تصعيد خطير.. الناتو يستعد لزيادة قواته العسكرية على الجناح الشرقي لأوكرانيا
قال الأمين العالم لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن يقرر الناتو يوم الخميس تعزيز القوات العسكرية على الجناح الشرقي لأوكرانيا.

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مشروعنا الإنساني في أوكرانيا يدعو لوقف إطلاق النار
قال فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي في الأمم المتحدة، إن "تداعيات ما يجري الآن على البنية السياسية والأمنية بأوروبا ستكون خطيرة جدا".

 

 

 

 

بريطانيا الناتو أوكرانيا روسيا بايدن مجلس الأمن القومي اخبار العالم النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

نادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة كاملة

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا

كيفية الاغتسال من الجنابة في رمضان .. خطوات سهلة وبسيطة تعرف عليها

موضوعات متعلقة

نيويورك تايمز: بايدن يشكل مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي بشأن أوكرانيا

أسعار النفط تقفز بسبب تعطل خط أنابيب بحر قزوين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 24-3-2022

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 24-3-2022

درجات الحرارة اليوم الخميس 24/3/2022 بالمحافظات

5 خطوات لـ حجز شقة من وحدات سكن ودار مصر وجنة

حكم أداء العمرة عن الحي والميت والمريض

مشهد الجحيم .. مدينة أوكرانية تتحول بالكامل إلى رماد | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ