أخبار العالم| اجتماع مرتقب للناتو بشأن أوكرانيا.. وبايدن يشكل فريقا من مجلس الأمن القومي لبحث الأزمة

نشر موقع صدى الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار الهامة على الساحتين الإقليمية والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

اجتماع استثنائي لـ حلف الناتو غدا..الدول الأوروبية تعيد ترتيب أوراقها..وبايدن يطمئن حلفاءه

مازالت الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على العالم وخاصة القارة الأوروبية التي تعاني من تبعات الحرب على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث ظلت القارة في حالة من الاستقرار لسنوات عديدة حتى أتت الحرب التي نزعت الاستقرار من القارة العجوز وتسببت في حالة هلع بين قادتها.

نيويورك تايمز: بايدن يشكل مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي بشأن أوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس جو بايدن، شكل مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي بشأن أوكرانيا.

بلينكن: الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجيش الروسي، بارتكاب ”جرائم حرب“ في أوكرانيا، متعهدا بمقاضاة المسؤولين عنها.

أمريكا وبريطانيا ترسلان أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

تستعد أوكرانيا لاستلام مزيد من الأسلحة الأمريكية والبريطانية، وسط استمرار المعارك ضد الجيش الروسي.

واشنطن تتسلم قائمة بدبلوماسيين أمريكيين "غير مرغوبين" بموسكو

أعلنت الخارجية الأمريكية، تلقي سفارتها في موسكو، قائمة دبلوماسيين أعلن أنهم "أشخاص غير مرغوب بهم" من نظيرتها الروسية.

بي بي سي: أوكرانيا أسرت مقدما روسيا..وقتلت 6 من جنرالات بوتين

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن القوات الأوكرانية ألقت القبض على مقدم روسي، حسبما أكد مسؤول غربي.

تدمير 255 طائرة مسيرة و1564 دبابة.. روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير 255 طائرة مسيرة أوكرانية و189 منظومة دفاع جوي و1564 دبابة منذ بداية العملية العسكرية.

الصحة العالمية: لدينا قلق كبير بشأن السلامة النووية والكيميائية في أوكرانيا

قال الدكتور تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لديها قلق كبير بشأن السلامة النووية فى المنشأت النووية الأوكرانية، وكذلك السلامة في المنشآت الكيميائية، مشيرا إلى أن المنظمة تتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تجنب مثل تلك الأخطار.

أسعار النفط تقفز بسبب تعطل خط أنابيب بحر قزوين.. تفاصيل

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، مدعومة بتعطل صادرات الخام الروسي والكازاخستاني عبر خط أنابيب بحر قزوين.

مستشار زيلينسكي : وقف الغزو الروسي لـ أوكرانيا في غضون 3 أسابيع

وشكك أريستوفيتش في فكرة روسيا بغزو أوكرانيا "مع مجموعة قوامها 200 ألف شخص من جميع الاتجاهات في نفس الوقت" ثم ترك "قواتها وخطوط إمداداتها ممتدة بعشرات ومئات الكيلومترات". ومع ذلك، اعترف بأن مئات الضربات الصاروخية دمرت المناطق المدنية.

تصعيد خطير.. الناتو يستعد لزيادة قواته العسكرية على الجناح الشرقي لأوكرانيا

قال الأمين العالم لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن يقرر الناتو يوم الخميس تعزيز القوات العسكرية على الجناح الشرقي لأوكرانيا.

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مشروعنا الإنساني في أوكرانيا يدعو لوقف إطلاق النار

قال فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي في الأمم المتحدة، إن "تداعيات ما يجري الآن على البنية السياسية والأمنية بأوروبا ستكون خطيرة جدا".