أخبار الرياضة.. كيروش يطالب الـ 100 مليون بتجهيز تيشيرت المنتخب.. وشوبير يؤازر المدير الفني.. والكاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا



عدل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ‘كاف’ موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة الختامية لدور المجموعات بطولة أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالث من شهر أبريل المقبل بدلا من الأول من ذات الشهر.



حازم إمام عن استضافة الأساطير بمباراة مصر والسنغال: اخترنا الفائزين بأمم أفريقيا

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن سر اختيار عدد محدد من نجوم الكرة المصرية لحضور مباراة المنتخب والسنغال في الجولة الختامية لتصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢

كارلوس كيروش: اللاعبون متحمسون لحسم التأهل بالروح العظيمة

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن كافة الأمور تسير بشكل جيد للغاية، ولا يوجد أى إصابات والروح بين اللاعبين عظيمة.



وأضاف كارلوس كيروش خلال حواره مع برنامج "مع شوبير"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"، أمامنا فرصة لمساعدة المنتخب المصرى على التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.



اشتغلت واجتهدت وتحملت الهجوم.. شوبير يؤازر كيروش برساله هامة ويشكر جمال علام



وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة شكر لكارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول عقب رسائله للشعب المصري قبل مواجهة المنتخب والسنغال في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.

كيروش: الـ100 مليون يجهزوا بتشيرت مصر ممكن أطلع صلاح وأنزل حد مكانه

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية وأولياء الأمور قبل مباراة مصر والسنغال.

طارق حامد يفاجئ الجميع ويطلب التجديد للزمالك.. والإدارة ترفض فتح الملف



قال الإعلامي محمد شبانة : “فاجأ طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك الجميع داخل القلعة البيضاء بطلبه التجديد للفريق في الفترة المقبلة”.

