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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت

صدى البلد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن اليوم الخميس آخر موعد  لقبول  طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية  في دولة الكويت، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن ، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح  الوزير أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات "اناث فقط" ، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لاتقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية ، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج .

وأشار سعفان إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، اليوم الخميس كآخر موعد وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، علي ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية ، وشهادة المؤهل ، وشهادة الخبرة ، وصور جواز السفر ساري .  

وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

 

 

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IMG_9652
محمد سعفان وزير القوى العاملة الكويت التمريض موعد لقبول طلبات العمل راتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري

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