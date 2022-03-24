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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تمهيدا للتعاقد معهم كمدربين

القوى العاملة: قبول طلبات التدريب المجاني لشباب الخريجين الأحد المقبل

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

تبدأ وزارة القوى العاملة من الأحد المقبل الموافق 27 مارس 2022 وحتى استيفاء العدد المطلوب، في  قبول طلبات التدريب المجاني على 3 برامج متخصصة من خريجي كليات الهندسة ، الفنون الجميلة ، الفنون التطبيقية ، والكليات والمعاهد الفنية تمهيدا لإعدادهم كمدربين والتعاقد معهم ،والبدء في التدريب المجاني أونلاين  بالتعاون مع شركة "كاد ماسترز" .

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن التدريب سوف يتم في مجالات:

AutoCAD- CAD MASTERS

Fusion360-Sheet Metal- CAD MASTERS

Fusion360-Furniture Design- CAD MASTERS

، مشيرا إلى أنه على الراغبين في التسجيل للحصول علي التدريب الدخول

على موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي: https://trmom.manpower.gov.eg/  ويشترط في المتقدم أن يكون على علم بأساسيات الرسم الهندسي اليدوي وأن يكون على دراية بأساسيات استخدام الحاسب الآلي.

وأكد الوزير، أن هذا التدريب يأتي في إطار الدور الاستراتيجي في تهيئة القوى العاملة وخاصة الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد عقدت بروتوكول تعاون مع شركة    CADMASTERS

العالمية لتدريب الشباب على العديد من البرامج التي تؤهلهم لشغل وظائف المســـــتقبل بما يعمل على تمكينهم ومساهمتهم في تحقيق رؤية مصر  2030 .

 

 

 

 

 

 

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قبول طلبات التدريب المجاني شباب الخريجين الأحد المقبل وزارة القوى العاملة محمد سعفان وزير القوى العاملة

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