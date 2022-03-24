الرئيس السيسي يشيد بنجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي.. تحذير من انفجار شبيه بمرفأ بيروت في لبنان.. وبوتين يفرض الدفع بالروبل في عقود الغاز الروسي.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

الرئيس السيسي: لولا تنفيذ البرنامج الاقتصادي لكان موقف مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية صعب جدًا

مقتل 18 شخصا بينهم نائبة برلمانية في هجومين إرهابيين بالصومال

العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الصينية المنكوبة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا اليوم

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتابعت تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.

في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الإمارات اليومط تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى تطبيقه في مصر ساهم بشكل كبير في الحد من نتائج الأزمة العالمية على البلاد.

وقال الرئيس السيسي: "كنا نتحدث عن 70 دولارا لسعر برميل البترول، ولكننا نتحدث الآن عن 120 دولارا لسعر البرميل حاليا، ونتمنى أن تنتهى هذه الأزمة سريعا حتى لا يقفز هذا الرقم لأكثر من ذلك"

وتساءل الرئيس السيسي "هل لدينا في مصر مشكلة في الحصول على الوقود؟، وأجاب "الحمد لله لا توجد مشكلة وذلك بفضل الله ونجاحنا فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم فيه الشعب المصري". وأشار إلى أنه "لولا تنفيذ البرنامج الاقتصادي لكان موقف مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية صعب جدًا".

وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الإمارات جددت دعوتها إلى إيران للرد الإيجابي على الدعوات المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى» من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدةً العمل على خفض التصعيد والتوتر في أوكرانيا والعودة إلى الحوار والمفاوضات وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، واحترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي.



وقال الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي «نجدد الدعوة لجمهورية إيران للرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية».

وقالت صحيفة "البيان" إن 10 أشخاص على الأقل قُتلوا في الصومال، أمس الأربعاء، وبينهم نائبة برلمانية، بعدما فجر انتحاريون المتفجرات التي كانوا يحملونها في بلدوين العاصمة الإقليمية لمنطقة هيران، وسط البلاد.

وجاء الهجوم في نفس اليوم الذي شهد قيام إرهابيين باقتحام مطار مقديشو، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وفقا لمسؤولين صوماليين.

وقال حسن دايسو، المتحدث باسم الشرطة، إن النائبة أمينة محمد التي كانت في بلدوين للاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة، كانت ضمن القتلى الذين سقطوا في التفجيرات الانتحارية، مع ساسة آخرين وأفراد من قوات الأمن. وأصيب 15 شخصا في الهجوم.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند تأكيده على دعم بلاده بقوة مبادرة المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز الجديدة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، مؤكداً أن هناك الكثير من الاصطفاف حولها، والمجتمع الدولي يدعم أيضاً هذه المبادرة، ويرغب في انضمام الليبيين لدعم هذه العملية، لاستعادة هذا الزخم للانتخابات بأسرع وقت.

وأضاف السفير نورلاند “سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلاً غير آجل”، مجدداً الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل.

وحول تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبي والعالمي ، قال السفير نورلاند “هناك إدراك عام بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمي مهم في هذه الآونة، ومن المهم أيضاً في هذا الوقت ضمان التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح، وأن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة الى حيث يجب أن تذهب، ويتعين إيجاد آلية لضمان ذلك، وعلى الأطراف الليبية والحكومة أن تتبنى هذه الآلية”.

وبحسب موقع "24" الإخباري، كشف وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي وجود مواد كيميائية قد تكون خطيرة مثل المواد التي انفجرت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.

وأكد المولوي أن مواد خطيرة توجد في محطة الطاقة الكهربائية في منطقة الزوق شمال بيروت، مشبهاً خطورتها بنيترات الأمونيوم الذي فجر مرفأ بيروت.

وحذر المولوي حذر من خطورة الوضع في المحطة، وسلّم مجلس الوزراء ملخصاً يعرض معلومات وصور عن تلك المواد. ومن بين المواد المرصودة هيدروكسيد الصوديوم، وأسيد الهيدروكلاريك في خزان تبلغ سعته طناً.

دوليًا، ذكرت صحيفة "الخليج أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ في اتخاذ إجراءات مضادة للقوى الغربية، التي فرضت عقوبات على بلاده، وأعلن، أمس الأربعاء، أن موسكو لن تقبل إلا المدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى «دول غير صديقة»، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، فيما حذر مسؤول روسي كبير من انهيار الأسواق وارتفاع «جنوني» لأسعار الطاقة.

وقال بوتين في اجتماع حكومي نقله التلفزيون: «قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي»، ووجه بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع. وأوضح أن ذلك يأتي رداً على تجميد أصول روسيا في الغرب بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وطلب بوتين من البنك المركزي والحكومة، أن يحددا «في مهلة أسبوع» النظام الجديد الذي يفترض أن يكون «واضحاً وشفافاً» ويتضمن «شراء الروبل من سوق الصرف» الروسية، وإنه سيأمر عملاق الغاز الروسي جازبروم بإجراء التغييرات اللازمة في عقود الغاز.

وقالت صحيفة "البيان" إنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الصينية المكنوبة التابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز"، التي تحطمت يوم الاثنين خلال رحلتها رقم 5735.

وتم الكشف عن تفاصيل حول الطيارين الذين كانوا يقودون الطائرة، من بينها أن الطيارين الثلاثة كانوا يملكون رخصا سارية وشهادات صحية سارية وخبرة واسعة.

وقال تشو تاو، رئيس مكتب سلامة الطيران التابع لدائرة الطيران المدني الصينية، إن الجسم الخارجي للصندوق الأسود تعرض لضرر كبير، لكن وحدة تخزين البيانات الخاصة به كاملة نسبيا على الرغم من بعض الأضرار. وسيتم إرسال الصندوق الأسود إلى بكين لفك شفرته.

وبحسب موقع "24"، من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا اليوم الخميس. ونظراً للعدد الكبير من المتحدثين، لم يتمكن جميع ممثلي الدول من الحديث أمام أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء.

والقرار المعني هو نص موجه بوضوح ضد روسيا قدمته أوكرانيا ويأمل دبلوماسيون غربيون أن يتم تبنيه بأغلبية كبيرة. ولكن هناك أيضاً اقتراح نص أكثر حيادية من جنوب أفريقيا لا يذكر موسكو كمعتد، الأمر الذي قد يتسبب في التصويت على المسودة الأولى.