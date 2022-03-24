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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة سعد رمضان..منة فضالي تخطف الأنظار بفستان جذاب

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها، أحدث إطلالتها، ونشرت عدة صور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت منة فضالي في الصورة من احدى الحفلات،الحفلات، برفقة المطرب سعد رمضان  وخطفت إعجاب متابعيها.

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

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