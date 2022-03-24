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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس وزراء بريطانيا: قد نفرض ضغوطاً على احتياطيات بوتين من الذهب

صدى البلد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا وحلفاءها الغربيين سيزيدون الضغوط الاقتصادية على روسيا وينظرون فيما إذا كان بوسعهم فعل المزيد لمنع الرئيس فلاديمير بوتين من استخدام احتياطيات روسيا من الذهب.

وأضاف جونسون، قبيل اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن بوتين تجاوز بالفعل خطا أحمر وإنه يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال "نحتاج لفعل المزيد.. علينا القيام بالمزيد من الناحية الاقتصادية. هل نستطيع فعل المزيد لمنعه من استخدام احتياطياته من الذهب مثلاً، إضافة إلى احتياطياته النقدية؟".

وأضاف "أعتقد أنه كلما فرضنا ضغوطا إضافية الآن، خاصة على أشياء مثل الذهب، استطعنا تقليص زمن الحرب".

بوريس جونسون المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية رئيس الوزراء البريطاني الاقتصاد فلاديمير بوتين

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