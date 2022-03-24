دون إصابات.. السيطرة على حريق بشقة سكنية في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثالث، بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا بنشوب بشقة سكنية بالطابق الثالث، بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق في شقة سكنية بالطابق الثالث بمنزل ملك المدعو “مؤمن. ا. ك - 33 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية".

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وبسؤال مالك الشقة، أفاد بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق، حدوث ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.