صلاح الدين عبد الغفار: 99%.. نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بسوهاج

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مع ممثلى وسائل الاعلام لاستعراض موقف مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمياه.

أكد عبد الغفار أنه تبلغ نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بالمحافظة 99% وتبلغ كمية المياه المنتجة 878 ألف متر مكعب يوم منها 69% مياه سطحية ونسبة 31% مياه ارتوازية.

وقال عبدالغفار إن جودة مياه الشرب تتم مراقبتها من خلال معامل الشركة ومعامل مديرية الصحة والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحى بالمحافظة تبلغ 27% منها 86% بالمراكز والمدن ونسبة 12% بالقرى، وانه يجرى حالياً تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى 181 قرية وتشمل تلك المشروعات 137 مشروع مياه شرب و 459 مشروع صرف صحى.

وفى نهاية اللقاء كرم رئيس مياه سوهاج مسئولى التوعية بالشركة لدورهم البارز فى تنظيم فعاليات اليوم العالمى للمياه ودورهم فى نشر ثقافة الوعى المائى بين جميع فئات المجتمع وفى جميع قرى ومراكز المحافظة.