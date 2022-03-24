مدبولي: نحتاج مليون فرصة عمل سنويا لمواجهة التضخم السكاني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية الروسية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمعرض “أهلًا رمضان”، أن الدولة تعمل على الحفاظ على مكاسب الاقتصاد المصري والاستمرار في النمو، لافتا إلى أن تحدي الدولة الكبير هو الزيادة السكانية، مؤكدا أن هناك زيادة سنويا تصل إلى ٢ مليون نسمة، وبذلك نحتاج على الأقل مليون فرصة عمل جديدة سنويا.

وأوضح أن مصر قادرة على تخطي الأزمة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري ما زال بخير، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك في السلع والانتباه لعملية الاستخدام.

وضرب مدبولي مثلا عن استهلاك البترول، منوها إلى أنه منذ بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولارا، ومصر تستورد حوالي 100 مليون في السنة، وهذا بمبلغ 500 مليون دولار شهريا، واليوم ثمن البرميل ارتفع إلى 120 دولارا، وأصبحنا مطالبين باستيراد بحوالي 12 مليار دولار، وأصبح الشهر بمليار بدلا من نصف مليار، مؤكدا أن هذا ضغط كبير على الدولة لذلك يجب أن نرشد الاستهلاك، خاصة في الانتقال والحركة.