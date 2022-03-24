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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التموين: معرض اهلًا رمضان يوفر مختلف أنواع السلع بتخفيضات بين 20 و25%

افتتاح معرض اهلًا
افتتاح معرض اهلًا رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة القاهرة يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتي ‏التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وسلسلة " أمان" التابعة لوزارة الداخلية، كما يشارك عدد كبير من الشركات المنتجة بأسعار تلائم مختلف شرائح المواطنين.
 

 وأوضح وزير التموين أن المعرض يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، واللحوم والدواجن  بتخفيضات تتراوح بين ٢٠ و  ‏‏٢٥%‏ عن مثيلاتها في الأسواق المحلية، وتشمل السلع الأساسية؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ويوفر المعرض في الوقت نفسه العديد من السلع والأجهزة المعمرة بأسعار مناسبة، مؤكدا أننا نسعى إلى تقديم منتجات وسلع ممتازة بجودة عالية للمواطن المصري. 

   تجدر الإشارة إلى أن المعرض الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر  مقام على مساحة تبلغ ١٢ ألف متر، وتشارك به ١٦٥ شركة، ويضم ٤ صالات عرض كبيرة لعرض السلع ومختلف المنتجات الغذائية، ويستقبل المعرض المواطنين بدءا من الساعة ١١ صباحاً وحتى ١٠ مساءً.

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