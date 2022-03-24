الحجر الزراعي ينفي فرض إتاوات على مصدرى الفراولة المجمدة

نفى الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصرى، الأنباء التي أثيرت حول قيام الحجر الزراعي المصري بفرض إتاوات جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية، وأكد أنها غير صحيحة جملة وتفصيلا ولم يحدث أن قام الحجر بفرض أي رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية، كما أن الحجر لم يفرض على مصدرى الفراولة المجمدة التقدم له للحصول على شهادة صحة نباتية قبل التصدير.

وشدد على أن الحجر الزراعي المصرى ولا حتى الجمارك المصرية، لا يمنعان أي شركة مصرية من تصدير الفراولة المجمدة دون العرض على الحجر الزراعي.

وأوضح أن الأخبار التي نشرت في هذا الشأن عارية تماماً عن الصحة.

وقال إن الحجر الزراعي هو جهاز رقابي يعمل وفق القانون المصرى والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة المصرية، وليس له أي مصالح سوى مصلحة الدوله المصرية فقط، وليس طرفا في أي نزاع قد ينشأ بين بعض الشركات، ويقوم الحجر الزراعي وفقا للقانون المصرى ووفقا للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) بضمان الالتزام بتنفيذ قواعد حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق القانونية.

وأضاف أن جميع قرارات الحجر الزراعي بما فيها التعليمات الصادرة في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ (بخصوص أصناف الفراولة المحمية) تتفق تماما مع القوانين والقواعد الدولية، علما بأن حقوق الملكية الفكرية لتسعة من أهم أصناف الفراولة المنتجة من خلال برامج التربية بجامعة فلوريدا الأمريكية، صدر بها قرارات وزارية بحماية هذه الأصناف.

وتابع: “كما أن التوكيلات الرسمية الصادرة من جامعة فلوريدا إلى شركة امكوكال والموثقة في السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وموثقة من وزارة الخارجية المصرية وجميع المستندات والوثائق القانونية الخاصة بامتلاك الشركة لهذه الأصناف موجودة بمكتب حماية الأصناف النباتية بوزارة الزراعة”.

وقال رئيس الحجر الزراعي إن هناك عشرات الشركات المحترمة والواعية من كبار مصدرى الفراولة، والتى تلتزم بالقانون وبحقوق الملكية الفكرية لشركة “امكوكال” منذ أكثر من ١٠ سنوات، وقبل صدور قرار الحجر الزراعي بتسع سنوات.

وأكد “العطار” أن الحجر الزراعي يحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات والأكاذيب التي تتهم الحجر بالباطل.