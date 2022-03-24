الأوبرا والمجلس الأعلى للثقافة يحتفلان بيوم الموسيقى العربية.. الإثنين المقبل

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى والمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، احتفالية فنية فى السادسة مساء الاثنين المقبل بمعهد الموسيقى العربية، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة رئيس المجمع العربى للموسيقى، وبمناسبة يوم الموسيقى العربية والذى يتواكب هذا العام مع مرور 90 عاما على انعقاد أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932.

وقالت عبد الدايم أن يوم الموسيقى العربية مناسبة براقة لترسيخ أحد ملامح الهوية الفنية ونشر الوعي بأهمية التراث فى هذا المجال، وأضافت إنه يهدف إلى فتح أفاق الثقافة الموسيقية الجادة وتحفيز مبدعيها على السعى للنهوض بها، مشيرة إلى أهميته فى تشجيع القطاعات المعنية لإقامة الأنشطة المتنوعة والمتخصصة لتخليد هذا اللون الابداعى في ذاكرة الأجيال الشابة.

وتتضمن الاحتفالية، ندوة ثقافية قصيرة بعنوان "الموسيقى العربية بعد 90 عاما من أول مؤتمر.. الواقع والمأمول" بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة رئيس المجمع العربى للموسيقى، الدكتور كفاح فاخوري أمين المجمع العربي للموسيقى، الدكتورة رشا طموم رشا طموم أستاذ بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور محمد الأسعد قريعة ممثل تونس رئيس الهيئة العلمية في المجمع العربي للموسيقى، الدكتور محمد شبانة استاذ فنون الأداء بأكاديمية الفنون، ويعقبها فاصلا فنيا يضم مختارات من اهم واشهر اعمال تراث الموسيقى العربي التقليدي الآلى والغنائي.

يذكر أن يوم الموسيقى العربية الذي يحتفل به في 28 مارس من كل عام يشكل مناسبة لإلقاء الضوء على الموسيقى فى الوطن العربي وتم إقراره عقب موافقة مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية بتاريخ 6 مارس 2019، ويأتي الاحتفال به بمبادرة من المجمع العربي للموسيقى بهدف رصد واقع وأحوال الموسيقى العربية بمختلف قوالبها ومؤشرات تطورها ودراسة الحركة الموسيقية في مختلف البلدان العربية وانجازاتها.