طلب إحاطة لـ3 وزراء بشأن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزراء الزراعة، التموين، والتجارة والصناعة، بشأن خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء وعودة الاعتماد على الدورة الزراعية من جديد.

وقال "زين الدين"، في طلب الإحاطة، إنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم حاليا، وأثرت بدورها علي مصر، نجد أن أكبر التحديات الاقتصادية التى تواجهنا حاليا، تتعلق بالمنتجات والسلع التى تستوردها، حيث ارتفعت أسعارها بسبب تداعيات العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، فضلا عن ارتفاع سعر الصرف، الأمر الذى يؤدي إلى زيادة تكاليف فاتورة الاستيراد وزيادة أسعار السلع بالداخل.

وتابع عضو مجلس النواب، “بالتالي يجب علينا العمل، من أجل تقليل حجم الاستيراد من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية التى نستوردها من الخارج مثل القمح والذرة الصفراء والفاصوليا والعدس وغيرها”.

وأكد أن هذا الأمر يتطلب التركيز على زراعة المحاصيل الهامة، التي تمثل الاحتياجات اليومية للمواطنين، وكذلك التوسع في مجال التصنيع الزراعي، لتقليل فاتورة الاستيراد.

وتساءل النائب محمد زين الدين، عن خريطة الدورة الزراعية في مصر الآن، مؤكدا أن تفعيل الدورة الزراعية، يساهم في زيادة حجم الزراعات بتلك المحاصيل الهامة.

وطالب بالكشف عن خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء وعودة الاعتماد على الدورة الزراعية من جديد.