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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البحرية الأوكرانية تعلن قصف سفينة إنزال روسية في بيرديانسك.. فيديو

البحرية الأوكرانية
البحرية الأوكرانية تعلن قصف سفينة إنزال روسية

عرضت فضائية “الحدث”، مقطع فيديو بعنوان “البحرية الأوكرانية تعلن قصف سفينة إنزال روسية” في بيرديانسك.

 

وفي سياق متصل، أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، عن أمله في أن يلعب مجلس الأمن الدولي دورا ذا مغزي في التعامل مع الوضع الإنساني في أوكرانيا بعد فشل المجلس في تبني قرار قدمته روسيا.
 

وقال تشانج في تصريح أوردته وكالة /شينخوا/ الصينية، " ندعو إلى أن يفي مجلس الأمن بمسئوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين، ويضطلع بدوره الواجب في القضية الإنسانية بأوكرانيا".
 

وأشار إلي أن بلاده صوتت لصالح القرار استنادا إلي دعوة المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام كبير للوضع الإنساني في أوكرانيا، ودعوتنا الأطراف المعنية إلى تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإنسانية، من أجل توفير حماية فعالة لسلامة المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة، وتيسير عمليات إجلاء الأفراد والإغاثة الإنسانية".

البحرية الأوكرانية سفينة إنزال روسية بيرديانسك أوكرانيا

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