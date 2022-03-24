برلماني : السيسى أول رئيس يهتم بالقمح زراعة وتخزيناً

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس فى تاريخ مصر يعطى أكبر اهتمام للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والحد من الفاتورة الاستيرادية مشيراً الى أن الرئيس السيسى اهتم بالقمح من الناحيتين التوسع فى زراعته والاهتمام بتخزينه للحد من الفاقد.

وأشاد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بحديث الرئيس السيسى خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية ععن دور المشروعات القومية الكبرى التي نفذها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وقوله : "نقاش كتير دائما موجود.. يا تري احنا موجودين والشغل ده.. هل كان له أثار إيجابية ولا كان أثار صعبة.. هقولكم على حاجة.. أحد المشروعات البسيطة جدا.. مشروع قومى لزيادة حجم القدرة على تخزين القمح.. بقي عندنا القدرة على تخزين 5.5 مليون طن قمح.. كان اللى موجود تلت الرقم ده قبل كده.. كان بيعمل ايه.. حطينا فلوس كتير في الموضوع ده.. لقينا تمن اللى بيفقد 20 % من القمح واحنا في مصر نقدر نقول بنتداول ما يقرب من 17 -18 مليون طن.. بنتداول 15 مليون أو 10 مليون طن.. كان فيه منهم 2 مليون طن قمح يفقدوا.. طب دول تمنهم كام ويفقدوا ازاى.. في شون مكشوفة.. وفى مخازن مفتوحة.. ويتعرضوا للفقد.. لما عملنهم وعندنا مخزون القمح 4 شهور".



وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح خلال السنوات القليلة القادمة بعد الحوافز التشجيعية التى منحها الرئيس السيسى لمزارعى القمح مطالباً من الحكومة البحث عن حوافز تشجيعية جديدة لمزارعى هذا المحصول الاستراتيجى والمهم



ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.