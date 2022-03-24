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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تجارة الشيوخ : السيسى طمأن المصريين على أمنهم الغذائى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اعتبر النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توافر كل السلع الأساسية داخل الدولة المصرية
وتوجيه حديثه لكل المصريين وقوله بالنص فى كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالين "مفيش مشكلة بفضل ربنا في أي سلعة أساسية.. حاجتنا موجودة وزيادة وده فضل ربنا علينا.. وجهد الدولة وجهدكم.. موضوع الصوامع مثال.. مستودعات البوتاجاز.. كل دورة شتاء مفيش مكان.. الموانئ مش قادرة تستقبل السفن المحملة وكان الدورة أيام فقط ودلوقتي بقيت شهرين" بمثابة رسالة طمأنة للمصريين على أمنهم الغذائى وتواجد جميع السلع مؤكداً أن هناك ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى بعد هذا الحديث المهم من الرئيس السيسى . 

ووجه " المنزلاوى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه الكلمات المهمة والتى ضربت قوى الشر والارهاب والظلام فى مقتل بعد العديد من الاشاعات والاكاذيب والسموم التى يحاولون من خلالها تشكيك المصريين فى دولتهم مؤكداً أن الشعب المصرى العظيم يقف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر .

وكان الرئيس السيسي قد اضاف خلال كلمته في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "ده اتعمل في ملف مستودعات البوتوجاز.. وكمان تم التطوير في مستودعات للزيوت المستخدمة في طهى العام.. خلاصة الكلام.. كنا محتاجين نتعامل في تحديات ومطالب الدولة بما يتطلب من الحلول العلمية المخططة اللى بتطلبها الدولة".

وتابع الرئيس السيسي: "يعنى ايه دولة فيها 100 مليون.. ده مش حاجة بسيطة.. تنظيم حياة الناس دى من أول السفينة اللى بتجيب القمح لحد رغيف العيش يوصل إليها.. ده على مستوى مصر.. طب في العالم فيه مشكلة كبيرة جدا في سلاسل التوريد نتيجة الازمة الكبيرة اللى الكل متابعها حاليا.. ولها تأثيرات اقتصادية على سعر البترول.. كنا بنتكلم في سعر البرميل من 60- 70 دولار.. دلوقتي سعر البرميل بنتكلم في 115 -120 دولار.. ونتمنى أن الأزمة دى تنتهي سريعا حتى لا يحدث قفزات أخري".
ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.
وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الصوامع الصناعة المشروعات الصغيرة المرأة المصرية

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