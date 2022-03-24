طرح بوسترات مسلسل "شغل عالي".. شاهد

طرحت الشركة المنتجة، عدة بوسترات منفردة لمسلسل "شغل عالي"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ٢٠٢٢.

وشاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت فيفي من كواليس تصوير مسلسلها القادم في رمضان “شغل عالي”، مما حازت على إعجاب متابعيها.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل شغل عالي والذي من المقرر أن تخوض به الفنانة شيرين رضا والفنانة فيفي عبده الماراثون الرمضاني القادم، دويتو جديدا يجمع بين البطلتين.

يذكر أن هنأت الفنانة فيفى عبده، الأمهات بـ بمناسبة عيد الأم، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت فيفى عبده قائلة “ كل سنة و كل الامهات بخير يا رب ، ربنا يحفظ كل الأمهات لاولادهم و يرحم كل من رحلوا عنا و يصبر اولادهم يا رب ”.

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