ضبط 50 طن أرز شعير خلال حملة في كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية التموين ومباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمن كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية لدى أحد التجار، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص.



كما تمكنت الحملات من ضبط 50 طن أرز شعير معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بحوزة مالك مضرب أرز.

كما أسفرت الحملات من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ،بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة كبيرة.