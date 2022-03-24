عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 50 طن أرز شعير خلال حملة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية التموين ومباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمن كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية لدى أحد التجار، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص.

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 10 قرى بمراكز كفر الشيخ لأعمال الصيانة

بتخفيضات 25%.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان معرض «أهلا رمضان»| صور


كما تمكنت الحملات من ضبط 50 طن أرز شعير معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بحوزة مالك مضرب أرز.

 

 كما أسفرت الحملات من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ،بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة كبيرة.

محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ مباحث التموين مديرية التموين الجمعيات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

نجل حنان ترك يعلن عن تعرضها لوعكة صحية

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

لغز السيارة المسروقة.. تفاصيل اختفاء سائق الجيزة والعثور على جثته في القاهرة

دخل في حالة اكتئاب.. توفيق عكاشة يعلن إفلاسه

تحذيرات من أمطار شديدة وتعطيل الدراسة..الشتاء يقسو على المصريين|وهذا موعد هدوء العاصفة

10 جنيهات انخفاضا في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

موضوعات متعلقة

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 10 قرى بمراكز كفر الشيخ لأعمال الصيانة

برلمانية: الرئيس السيسي جابر للخواطر والمرأة في عهده تعيش أزهى عصورها

غدا.. مؤتمر علمي وورشة عمل للجراحات المتقدمة في المسالك البولية بجامعة كفرالشيخ

بتخفيضات 25%.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان معرض «أهلا رمضان»| صور

حياة كريمة.. جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية بقرية «منية المرشد».. صور

رئيس جامعة كفرالشيخ: الذكاء الإصطناعي من علوم المستقبل التي يحتاجها المجتمع.. صور

ضمن مبادرة «هنجملها».. دعم جامعة كفر الشيخ بـ 500 شجرة مثمرة |صور

«زراعة كفر الشيخ» لـ المزارعين: توريد نصف إردب قمح عن كل قيراط|صور

ترشيحاتنا

هوندا تكشف عن صورة جديدة لـ HR-V في جيلها الثاني

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 24 مارس 2022

الرئيس السيسي يجري زيارة تفقديـة لمقر أكاديميـة الشـرطة

الكمية الموجودة تكفي للبني آدمين.. خطة النواب تطالب المواطنين بترشيد استهلاك القمح

بشرة خير.. تفوق لمنتخب مصر على السنغال 7 - 5

السجن 5 سنوات لمتهم في قضية "بسنت" ضحية الابتزاز الإلكتروني بطنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يفتتح معرض أهلًا رمضان.. ويتفقد أجنحته.. صور

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

فيديو

تامر عاشور يكشف لـ«صاحبة السعادة» أغنية حزينة تطلب منه في الأفراح.. فيديوجراف

يسبب مرضا خطيرا.. شركة فايزر تقرر سحب عقار من الأسواق

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ