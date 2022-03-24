إحالة 10 عاملين بالوحدة الصحية بكفر أيوب للتحقيق بسبب التقصير

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة ١٠ من العاملين بالوحدة الصحية بكفر أيوب التابعة للإدارة الصحية ببلبيس إلي التحقيق لعدم إلتزامهم بالحضور بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة بسجلات الحضور والانصراف الخاصه بالوحدة.

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام قد تقدم بتقرير للعرض على المحافظ يتضمن نتيجة مرور اللجان المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على عدد من المنشآت الصحية لمتابعة انتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة حيث تبين عدم إلتزام بعض العاملين بالوحدة الصحية بكفر أيوب ببلبيس وترك مقر عملهم قبل مواعيد الإنصراف الرسمية فضلاً عن توقف تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضي نظراً لعدم تواجد طبيب بشري وطبيب أسنان بالوحدة و عدم وجود صيدلي وغلق صيدلية الوحدة أثناء مرور اللجنة وكذلك عدم قيام مسؤولي سجلات الحضور والإنصراف بالقيام بمهام عملهم على الوجه الأكمل، ليقرر المحافظ إحالة غير الملتزمين إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة في المخالفات الواردة بالتقرير وتوقيع الجزاء المناسب علي الموظف المسؤول عن سجلات الحضور والإنصراف و مراجعة السجلات بالوحدة الصحية وإتخاذ ما يلزم قانوناً.

أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بإستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية و العلاجية المقدمة للمواطنين.