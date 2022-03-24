عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بمكياج بسيط على إنستجرام

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة تاركة خصلات شعرها الكيرلي منسدلا عليها، ووضعت مكياج بسيط.

اعتذار عائشة بن أحمد عن عدم العمل مع الزعيم

نشأت الفنان التونسية عائشة بن أحمد وهي معجبة بالزعيم عادل إمام، وعندما كبرت التقت به في مهرجان صفاقس، وسلمت عليه، وكانت في تلك اللحظة تشعر بالخجل وفقدت القدرة على الكلام، وبعدما أصبحت فنانة في السينما المصرية، تلقت عرضًا للعمل مع الفنان القدير عادل إمام.

فرحت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد كثيرًا بترشيحها للعمل أمام الزعيم عادل إمام في أحد مسلسلات الدراما الرمضانية، إلا أن العمل كان يتطلب أن تكون متفرغة تمامًا غير مرتبطة بأي عمل فني آخر، لذلك اعتذرت عنه، فهي غير معتادة على الاعتذار عن أي عمل اتفقت عليه مسبقًا.

غضبت الفنانة عائشة بن أحمد كثيرًا بسبب اعتذارها عن الدور أمام الزعيم عادل إمام، لدرجة أنها رفضت الدور وأعطته لفنانة أخرى، وعندما شاهدتها فيه، حسدتها بشدة، لكن اعتبرت ترشيحها كافيًا، وذلك وفقًا لتصريحاتها في أحد اللقاءات التليفزيونية.