المشدد 5 سنوات لسائق تسبب بالخطأ في مصرع وإصابة 10 أشخاص بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 ألالف جنيه، لسائق متهم بالتسبب بالخطأ في وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بطريق بلبيس القاهرة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق بلبيس القاهرة، نتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهم قيادة السيارة تحت تأثير المخدر، والتسبب بالخطأ في موت المجني عليهم وإصابة أخريين، وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 27217 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس والتي أصدرت حكمها المتقدم.