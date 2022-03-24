إنفوجراف.. مصر تدعم محوري الري وتقليل الهدر بمشروعات جديدة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا جديدًا بعنوان "في إطار احتفالات اليوم العالمي للمياه.. في أرقام: مصر تدعم محوري الري وتقليل الهدر بمشروعات جديدة"، لينهى به الأسبوع الخاص باليوم العالمي للمياه.

ويسلط الإنفوجراف الضوء على بعض الأرقام المهمة بخصوص المشروعات المنفذة على محوري الري وتقليل الهدر؛ حيث تم الانتهاء من 4521 كم إجمالي أطوال الترع التي تم تأهيلها وتبطينها وذلك حتى 4 مارس 2022.

وذلك بجانب تنفيذ 1126 منشأة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من أخطار السيول وتنمية الموارد المائية والتوسع في استخدام حصاد مياه الأمطار والسيول في الصحراء الشرقية، وسيناء، ومحافظات الوجه القبلي.