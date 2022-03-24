عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. مصر تدعم محوري الري وتقليل الهدر بمشروعات جديدة

إنفوجراف
إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا جديدًا بعنوان "في إطار احتفالات اليوم العالمي للمياه.. في أرقام: مصر تدعم محوري الري وتقليل الهدر بمشروعات جديدة"، لينهى به الأسبوع الخاص باليوم العالمي للمياه. 

ويسلط الإنفوجراف الضوء على بعض الأرقام المهمة بخصوص المشروعات المنفذة على محوري الري وتقليل الهدر؛ حيث تم الانتهاء من 4521 كم إجمالي أطوال الترع التي تم تأهيلها وتبطينها وذلك حتى 4 مارس 2022. 

وذلك بجانب تنفيذ 1126 منشأة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من أخطار السيول وتنمية الموارد المائية والتوسع في استخدام حصاد مياه الأمطار والسيول في الصحراء الشرقية، وسيناء، ومحافظات الوجه القبلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

مرتبات شهر مارس.. مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة وموقف الزيادات

10 جنيهات انخفاضا في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

لغز السيارة المسروقة.. تفاصيل اختفاء سائق الجيزة والعثور على جثته في القاهرة

دخل في حالة اكتئاب.. توفيق عكاشة يعلن إفلاسه

ترشيحاتنا

علام وشلبي والكواليني يعلقون على مباراة مصر والسنغال

اكتأب واضطر لبيع المعالق.. تفاصيل رحلة إفلاس توفيق عكاشة

أسعار الأرز بالسوق المصرية.. ورئيس الشعبة: الاحتياطي آمن لعام قادم

تقديم الدعم لـ1000 معلم بشمال سيناء ..والزناتي: إرادة الحياة انتصرت على الإرهاب

السعودية في المونديال.. شاهد احتفالات بعثة الأخضر بالتأهل لكأس العالم

كيف نستقبل شهر رمضان ؟ .. روشتة شرعية يضعها كبار العلماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يفتتح معرض أهلًا رمضان.. ويتفقد أجنحته.. صور

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

فيديو

تعطيل الدراسة في 3 محافظات بسبب الأحوال الجوية "فيديو"

تامر عاشور يكشف لـ«صاحبة السعادة» أغنية حزينة تطلب منه في الأفراح.. فيديوجراف

يسبب مرضا خطيرا.. شركة فايزر تقرر سحب عقار من الأسواق

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ