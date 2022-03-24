عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعودية في المونديال.. شاهد احتفالات بعثة الأخضر بالتأهل لكأس العالم

احتفالات بعثة منتخب
احتفالات بعثة منتخب السعودية بالتأهل إلى كأس العالم

حجز منتخب السعودية “رسميا” مقعده في بطولة كأس العالم 2022، بعد فوز اليابان على أستراليا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات المونديال.

ونشرت حساب صحيفة "الرياضية" على موقع التواصل الإجتماعي  "تويتر" مقطع فيديو لاحتفالات بعض أعضاء بعثة المنتخب السعودية بالتأهل إلى كأس العالم رسميا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الصيني، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، على ملعب الشارقة. ضمن منافسات الجولة ذاتها، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتعد مباراة السعودية والصين، بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخبان، حيث ضمن الأخضر التأهل للمونديال رسميا، بينما فقد منتخب الصين فرصة الصعود.

ترتيب مجموعة السعودية:

1- اليابان : 21 نقطة

2- السعودية : 19 نقطة

3- أستراليا : 15 نقطة

4- عمان : 8 نقاط

5- الصين : 5 نقاط

6- فيتنام : 3 نقاط

 

السعودية كأس العالم اليابان Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

مرتبات شهر مارس.. مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة وموقف الزيادات

10 جنيهات انخفاضا في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

لغز السيارة المسروقة.. تفاصيل اختفاء سائق الجيزة والعثور على جثته في القاهرة

دخل في حالة اكتئاب.. توفيق عكاشة يعلن إفلاسه

ترشيحاتنا

علام وشلبي والكواليني يعلقون على مباراة مصر والسنغال

اكتأب واضطر لبيع المعالق.. تفاصيل رحلة إفلاس توفيق عكاشة

أسعار الأرز بالسوق المصرية.. ورئيس الشعبة: الاحتياطي آمن لعام قادم

تقديم الدعم لـ1000 معلم بشمال سيناء ..والزناتي: إرادة الحياة انتصرت على الإرهاب

السعودية في المونديال.. شاهد احتفالات بعثة الأخضر بالتأهل لكأس العالم

كيف نستقبل شهر رمضان ؟ .. روشتة شرعية يضعها كبار العلماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يفتتح معرض أهلًا رمضان.. ويتفقد أجنحته.. صور

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

فيديو

تعطيل الدراسة في 3 محافظات بسبب الأحوال الجوية "فيديو"

تامر عاشور يكشف لـ«صاحبة السعادة» أغنية حزينة تطلب منه في الأفراح.. فيديوجراف

يسبب مرضا خطيرا.. شركة فايزر تقرر سحب عقار من الأسواق

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ