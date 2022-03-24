السعودية في المونديال.. شاهد احتفالات بعثة الأخضر بالتأهل لكأس العالم

حجز منتخب السعودية “رسميا” مقعده في بطولة كأس العالم 2022، بعد فوز اليابان على أستراليا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات المونديال.

ونشرت حساب صحيفة "الرياضية" على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لاحتفالات بعض أعضاء بعثة المنتخب السعودية بالتأهل إلى كأس العالم رسميا.

🎥 احتفالات في مقر إقامة #المنتخب_السعودي بعد التأهل رسميا إلى #كأس_العالم_2022 إثر خسارة أستراليا من اليابان pic.twitter.com/nQzXjon1QY — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) March 24, 2022

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الصيني، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، على ملعب الشارقة. ضمن منافسات الجولة ذاتها، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتعد مباراة السعودية والصين، بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخبان، حيث ضمن الأخضر التأهل للمونديال رسميا، بينما فقد منتخب الصين فرصة الصعود.

ترتيب مجموعة السعودية:

1- اليابان : 21 نقطة

2- السعودية : 19 نقطة

3- أستراليا : 15 نقطة

4- عمان : 8 نقاط

5- الصين : 5 نقاط

6- فيتنام : 3 نقاط