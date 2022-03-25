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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

صدى البلد

تصدر الإعلامي توفيق عكاشة محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان اعلن افلاسه وتحدث عن الحالة النفسية السيئة التي يمر بها خلال  تلك الفترة .

توفيق عكاشة يعلن إفلاسه 

كتب الإعلامي توفيق عكاشة، منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن من خلاله تعرضه لحالة من الاكتئاب، ومعاناته من الإفلاس.

وكتب توفيق عكاشة، في منشوره عبر فيسبوك: «عندى حالة من الاكتئاب شديدة لم تحدث من قبل فى حياتى وأسأل نفسي ما أنا فاعل غداً لاشيء أعيش وسط جهل لم أتخيل أنه موجود فى دنيتى وفلس لم أتوقعه فى حياتى ولم أتخيل أنى أصل إلى هذه الحالة من الفلس». 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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