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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر توصيات المنتدى الأول للتعليم الفني والتدريب المهني والتكنولوجي

المنتدى الأول للتعليم
المنتدى الأول للتعليم الفني و التدريب المهني والتكنولوجي

انتهت اليوم فعاليات المنتدى الأول للتعليم الفني و التدريب المهني والتكنولوجي ، والذي امتد على مدار يومين، تحت شعار "ارسم مستقبلك"، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و برعاية وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة والتجارة

وفي نهاية المنتدى الأول للتعليم الفني و التدريب المهني والتكنولوجي ، تم اعلان عدد من التوصيات التي تمثلت في :

  • التأكيد على أهمية التدريب لطلاب منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، بالمدارس والجامعات التكنولوجية الجديدة.
  • ضرورة إعادة هيكلة صندوق التدريب الخاضع لقانون العمل لتمويل أنشطة مجالس المهارات القطاعية من خلال صندوق التدريب الحالي
  • صرف الحوافز التشجيعية من القطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء المدراس للتعليم الفني.
  • ألا تقل فترة التدريب الميداني للدارسين عن 3 شهور على الأقل سنويا في المصانع والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية بحيث يمكن اعتبارهم جزء من عمالة المصانع علي مدار العام و تسري عليهم أحكام العمالة اليومية من خلال شولهم بمنظومة تأمين صحي واجتماعي عن طريق مدارسهم أو معاهدهم الفنية أو كلياتهم، مع تقييم الدارس عمليا واعتبار ذلك التقييم جزء أساسي من درجات التخرج.
  • إنشاء مجالس مهارات قطاعية مستقلة، ونظام قومي لسوق العمل، لضمان صياغة و تطبيق وتقييم وتأهيل الشباب علي المعايير الاحترافية والتقنية لكافة المهن في مختلف القطاعات ذات الأولوية
  • الاقتداء بالنماذج الدولية الناجحة التي تسمح ببناء قدرات العمالة المصرية وتأهيلها طبقًا للمعايير العالمية من اجل السوق المحلي و الدولي.

وقد حضر المنتدى الأول للتعليم الفني و التدريب المهني والتكنولوجي ،  لفيف كبير من خبراء ومسئولي التعليم الفني والتكنولوجي بمصر والعالم، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشري.
 

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كما شارك في المنتدى الأول للتعليم الفني والتدريب المهني والتكنولوجي، عدد من ممثلي الوزرات منها ( التخطيط والتنمية الاقتصادية - التربية والتعليم والتعليم الفني - البترول والسياحة - التعليم العالي - التضامن الاجتماعي)

 ودار الحديث خلال فعاليات المنتدى الأول للتعليم الفني والتدريب المهني والتكنولوجي ، عن أهمية التعليم الفني وتطويره باعتباره قاطرة تقدم الأمم، والاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية للنهوض بمسار التعليم الفني خلال الفترات المقبلة وتأهيل خريجي المدراس الفنية والتكنولوجية والمدراس التطبيقية التكنولوجية لسوق العمل سواء المحلي أو الدولي أو الإقليمي.

و شهد المنتدى الأول للتعليم الفني والتكنولوجي، إقبالا كبيرا، من طلاب المدراس الفنية والتكنولوجية، على أول معرض من نوعه يضم جانبا كبيرا من مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجى المصرية من بينها الجامعات التكنولوجية الجديدة، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، و مدارس التعليم الفنى المزدوج و التدريب المهنى والمدارس الفنية الصناعية، والمجمعات التكنولوجية، للاطلاع على أهمية مسار التعليم الفني والخبرات المؤهلة لاقتحام سوق العمل، بالإضافة إلى الاطلاع على خبرات العديد من الدول في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي.

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