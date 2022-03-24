حكم نهائي بتغريم طارق الشناوي وراغدة شلهوب لسبهما معز مسعود وحلا شيحة

أصدرت محكمة جنح مستأنف ثالث أكتوبر للمرة الثانية ونهائيا، حكما ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب مذيعة برنامج “نص الكلام” بغرامة ٥ آلاف جنيه لكل منهما و٤٠ ألف جنيه تعويض مدني مؤقت بتهمة سب وقذف معز مسعود وحلا شيحة بالقضية رقم ٥٤٤٤ لسنة ٢٠٢١ جنح أكتوبر.

وكان معز مسعود، كتب عبر حسابه بموقع التدوينات «تويتر»، قائلا: «تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة، وتعديت على حياتي الشخصية، وأسأت لي ولزوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيين مصريين، أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

وكان محامي معز مسعود أقام جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب، يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له وزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي صرّح أن الباحث والمنتج معز مسعود، زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة، يستخدمها لتحقيق أهدافه.

وقال الشناوي، إن تركيبة حلا بها شيء خاطئ، وهو ما ظهر بالتناقضات التي ظهرت في شخصيتها خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أن تربية والد حلا شيحة لبناته كان فيها نقص، واستطرد بأنها كانت بحاجة إلى فترة تأهيل بعد عودتها إلى الفن مرة أخرى.