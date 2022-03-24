أخبار الفن| قائمة مسلسلات رمضان المعروضة على ART.. وطرح بوسترات "شغل عالي"

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

العائدون والاختيار والكبير.. صفاء أبو السعود تعلن عن مسلسلات ART

انتهت شبكة قنوات ART برئاسة صفاء أبو السعود، من وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لشهر رمضان، حيث اختارت مجموعة متنوعة من أحدث إنتاجات الدراما لهذا العام لعرضها على قنوات الحكايات.

نوال الزغبي تهنئ نادية الجندي بعيد ميلادها .. والأخيرة ترد

هنأت الفنانة نوال الزغبي الفنانة نادية الجندي بمناسبة عيد ميلادها.



وغردت نوال الزغبي من خلال حسابها الشخصي تويتر :" كل عام وانت بخير وصحة وشباب ".



طرح بوسترات مسلسل "شغل عالي".. شاهد

طرحت الشركة المنتجة، عدة بوسترات منفردة لمسلسل "شغل عالي"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ٢٠٢٢.

وشاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



الانتهاء من تصوير مسلسل «مالوش رجلين»

انتهى فريق عمل مسلسل “مالوش رجلين” بطولة الفنان إياد نصار، وريهام عبد الغفور، من تصوير المسلسل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.