الصحة السعودية: 20% انخفاضًا في حالات السل الجديدة بالمملكة

قال وكيل وزارة الصحة السعودية د. عبدالله بن مفرح عسيري، إن عدد حالات الدرن (السل) الجديدة المسجلة في المملكة، انخفض بحوالي ٢٠٪؜ عن العام الذي قبله.

وأوضح الدكتور عسيري عبر تويتر- أن هذا الانخفاض في عدد حالات السل قد يكون فعليا، لكن يجب الأخذ في الاعتبار تأثر أنشطة رصد السل بجائحة كورونا، وفق صحيفة عاجل.

وتابع قائلا ،"في اليوم العالمي للدرن (السل)، المرض المعدي الأقدم والأشد فتكا، تخطو المملكة بثبات نحو هدف الإزالة العالمي في ٢٠٣٥ ".

كانت وزارة الصحة ذكرت أنه خلال عام 2021م تم تسجيل 2633 حالة إصابة بالدرن، بنسبة 7.4 لكل 100 ألف من السكان.