نيسان تكشف عن 6 طرازات جديدة مخصصة للسوق الأوروبي

كشفت نيسان موتورز اليابانية عن مجموعة مكونة من 6 طرازات كهربائية مصنوعة خصيصًا للقارة الأوروبية، تتكون من ثلاثة طرازات هايبرد وثلاثة طرازات كهربائية بالكامل.

ستشكل المجموعة المكهربة الجديدة بداية انطلاق استراتيجية العلامة التجارية التي سبق وأعلنت عنها تحت عنوان Ambition 2030 أو "طموح 2030"، والتي بموجبها ستوسع محفظة طرازاتها مع 23 طرازًا جديدًا ، بما في ذلك 15 طراز جديد كليا على السوق، بحلول نهاية العقد الحالي. يتضمن جزء من الالتزام الاستثمار في تكنولوجيا البطاريات والمصانع حول العالم.

كما ستقوم نيسان بوقف إنتاج كافة الإصدارات التي تعمل بالبنزين والاحتراق الداخلي الخالص اعتبارًا من العام المقبل، بعد قرارها بالتوقف عن الاستثمار في تكنولوجيا محركات الاحتراق للتوائم مع لوائح الانبعاثات الخاصة بالدول الأوروبية Euro 7. وتتوقع نيسان أن يكون 75٪ من إجمالي مبيعاتها من النماذج المكهربة بحلول نهاية عام 2026.

قال "غيوم كارتييه"، رئيس شركة نيسان للقارة الأوروبية “تتجه نيسان نحو مستقبل كهربائي بالكامل، مع فرع أوروبا في الصدارة ورأس الحربة في هذا التحول. لقد أنشأنا اتجاهًا واضحًا من خلال خارطة الطريق Ambition 2030 ، ومع تقديم تشكيلتنا الكهربائية الجديدة ، نحن بالفعل نمهد الطريق لمستقبل مستدام".

واستطرد "غيوم" قائلا "بالاستفادة من تواجدنا العالمي و شراكتنا مع مصنعي السيارات الآخرين، تعد هذه لحظة تاريخية لنيسان أوروبا مع وصول منتجاتنا الأكثر استدامة إلى الأسواق".

تتكون مجموعة نيسان من السيارات الهايبرد (الهجينة) من الثلاثي الأشهر، نيسان جوك والتي تتميز بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 92 حصانًا ومتصل بمحرك كهربائي بقوة 48 حصانًا، ومتغيرات جديدة للطاقة الإلكترونية من طرازي نيسان قاشقاي و نيسان إكس تريل.