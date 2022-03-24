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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ردا على شكوتها من "الكثافة السكانية العالية"...

السيسي لـ طالبة بالشرطة: إحنا عايشين على 50 ألف كيلو متر فقط من مساحة مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجهت طالبة بأكاديمية الشرطة حديثها إلى الرئيس السيسي، قائلة "المنصورة بها كثافة سكانية عالية  ولا توجد أي سيولة مرورية ".

ورد عليها الرئيس السيسي في جولته التفقدية لتدريبات طلاب أكاديمية الشرطة: "إحنا عملنا طريق المنصورة الجديد وعاملين حسابنا أنه مع مبادرة حياة كريمة ندخل داخل المحافظات والقرى والمراكز لرفع الكفاءة، ويتم تبطين الترع وايصال شبكات الكهرباء والغاز والصرف الصحي، ويتم تمهيد الطرق الداخلية".

وتابع الرئيس السيسي: "حجم النمو الذي حدث خلال الـ 50 عاما  الماضية أكبر من طاقة مساحة الأرض المتاحة، والمصريون عايشين على مساحة أرض ضئيلة بالنسبة لعدد السكان، وبالتالي تشعرون أن الأرض لا تستوعبنا".

وأكمل الرئيس السيسي: "كان من المفترض أن نتمدد ونبني ونعيش على كامل مساحة مصر، وإحنا عايشين على 50 ألف كيلو متر مربع فقط من مليون كيلو متر مربع".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم "زيارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة، وكـان فـي استقباله محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة".

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