مشروع رواد 2030 يشارك بفعالية مسابقة الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعالية مسابقة "الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية" والتي عقدتها مؤسسة شباب القادة للتعرف على الأنشطة الطلابية التي لها تأثير إيجابي وأهم المشاكل التي تواجهها، وذلك للسنة الثالثة على التوالي والتي تضم 500 نشاط طلابي على مدار العامين الماضيين للمنافسة في ستة مجالات مختلفة، هي؛التكنولوجيا والابتكار والتنمية البشرية والطب والصحة العامة ونماذج المحاكاة والبيئة.

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 المبادرات والأنشطة التي يقدمها المشروع في مجال ريادة الأعمال وعلى رأسها حملة المليون ريادى وماجستير ريادة الاعمال من جامعة كامبريدج بالإضافة إلي حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات، مشيرة إلى أنه تم مؤخرًا إطلاق برنامج رائدات 2030 وهو بمثابة مسرعة أعمال لدعم المشروعات التجارية للنساء وتوفير فرص لإطلاق أعمالهن وتطويرها.

وأشارت مدير مشروع رواد 2030 إلى أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم بناء القدرات وتنمية مهارات الشباب في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال، وزيادة الوعى التعليمي والمجتمعي بأهمية تطبيق منظومة ريادة الأعمال والابتكار، مؤكدة انع تطبيق تلك المحاور يساهم بشكل كبير في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب وخلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار، ومن ثم زيادة فرص العمل.

وتفقدت خليل المشروعات المتقدمة للمسابقة، وكان من بين المتقدمين فريق تصنيع سيارة كهربائية يدعمه مشروع رواد ٢٠٣٠ وقد سبق وتم تصنيفه الأول على الشرق الأوسط وشمال افريقيا والسادس عالميًا في أحدى المسابقات الدولية.

ربط أفكار الشباب بأهداف التنمية المستدامة

ووجهت مديرة المشروع بضرورة ربط أفكار الشباب بأهداف التنمية المستدامة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة خلال تنفيذ مشروعاتهم علي أرض الواقع.

وخلال المشاركة قامت مؤسسة شباب القادة بتكريم مديرة مشروع رواد ٢٠٣٠ تقديرًا على مجهودات المشروع فى دعم الشباب فى مجال ريادة الأعمال ونشر فكر العمل الحر.

وخلال فعاليات المسابقة قام الطلاب بعرض أفكارهم وأهدافهم على لجان التحكيم التي تتكون من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ويحصل الفائزون على جوائز مادية لمساعدتهم على تنفيذ المشاريع على أرض الواقع لتشجيع الأنشطة الداعمة لتنمية المجتمع.