فوز سلطنة عمان على فيتنام بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2022

فاز المنتخب العماني الأول لكرة القدم على مضيفه فيتنام بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم /الخميس/ على ملعب "مي دينه ستاديوم"، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب العماني خالد خليفة الهاجري في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

يذكر أن هذه المباراة كانت تحصيل حاصل لكلا الفريقين، حيث تأهلت اليابان ومعها السعودية اليوم لنهائيات كأس العالم.. فيما ستنافس أستراليا مجدداً على بطاقة الملحق الآسيوي بعد ضمانها بشكل رسمي المركز الثالث في مجموعتها، حيث فازت اليوم اليابان على أستراليا بهدفين دون رد.

وتتصدر اليابان المجموعة برصيد 21 نقطة، تليها السعودية برصيد 19 نقطة، ثم أستراليا برصيد 15 نقطة وعمان برصيد 11 نقطة والصين برصيد 5 نقاط وأخيرا فيتنام برصيد 3 نقاط.

