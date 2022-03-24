السيسي: لازم نتغير وتطلعوا للمدن الجديدة لتفريغ المناطق المزدحمة من كثافتها |فيديو

في مختلف المحافظات..

وجهت طالبة بأكاديمية الشرطة حديثها للرئيس السيسي، قائلة : المنصورة بها كثافة سكانية عالية ولا توجد أي سيولة مرورية نتيجة الكثافات السكانية ".

ورد عليها الرئيس السيسي:" ياجماعة انتوا قاعدين على أراضي زراعية تبنوا عليها في المحافظات، ولازم نخرج للمدن الجديدة اللي بنعملها كي تخرج الكتلة السكانية الكبيرة من المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة ".

وتابع الرئيس السيسي:" القاهرة كانت مصممة لكي تستوعب 4 مليون نسمة ويعيش عليها حاليا ملايين من الناس، والقضية اللي لازم نفهمها إننا لازم نتغير، ولو كلنا مصممين إننا نعيش مع أهالينا في المنصورة او المنوفية او الشرقية أو غيرها من المحافظات سوف تستمر الكثافات السكانية الكبيرة في المحافظات ".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم زيـارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة، حيث كـان فـي استقباله محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرص على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبناءه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بالكليـة، حيث ألقـى كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.