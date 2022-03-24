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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. الدفاع الصينية: لا توجد قوة تستطيع منع توحيد بكين وتايوان

الصين وتايوان
الصين وتايوان

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إنه لا توجد قوة تستطيع منع إعادة توحيد الصين وتايوان. 

وحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا”، قالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، تشو فنج ليان، إن هذه التصريحات "كشفت بدرجة أكبر طبيعة سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في التنصل من المسؤولية عن تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، والاستفزاز المستمر للسعي إلى الاستقلال". 

وأضافت أن الحزب الديمقراطي التقدمي شوه الحالة الخاصة من المواجهة السياسية بين جانبي مضيق تايوان، التي بدأت خلال الحرب الأهلية الصينية واستمرت إلى الآن، وحوّلها إلى نظرية "دولتين" و"دولة واحدة على كل جانب".

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وتابعت: "بغض النظر عن الادعاء أو الخطاب الذي قد يستخدمونه، فإن النقطة الرئيسية لديهم تكمن في محاولة إنكار حقيقة انتماء جانبي المضيق إلى صين واحدة وتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها".

وأكدت أن محاولاتها للخداع بنظرية الدولتين والسعي إلى الاستقلال تحت ستار إظهار حسن النية، ليست سوى أمل كاذب.

 وقالت إنه فقط من خلال الاعتراف بتوافق عام 1992 والاعتراف بانتماء جانبي مضيق تايوان إلى صين واحدة، يمكن أن تعود العلاقات عبر المضيق إلى المسار الصحيح المتسم بالتنمية السلمية.

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