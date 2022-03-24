اليوم.. "جنة هنا" يستكمل عروضه بتونس

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالنشاط الذي تقوم به فرقة مسرح الغد و فريق عمل عرض " جنة هنا " بتونس ،حيث

يقدم العرض ليلتي عرض ، اليوم الخميس ٢٤ مارس في افتتاح مهرجان المدينة بدار الأوبرا التونسية الساعة السابعة مساء ، و يوم السبت ٢٧ مارس ضمن فعاليات مهرجان ٢٤ ساعة مسرح بمدينة الكاف في تمام العاشرة صباحا، ليقدم العرض بذلك ٣ ليالي عرض بتونس .

يقول الفنان سامح مجاهد مدير الفرقة ان رد فعل الجمهور التونسي تجاه العرض كان مبهرا و فاق التوقعات ،خاصة و ان الجمهور التونسي جمهور ذو ثقافة مسرحية عالية.

جدير بالذكر ان عرض جنة هنا " حصل على جائزة أفضل ممثلة للفنانة هالة سرور ، بالاضافة الى ترشيح العرض لثلاث جوائز و هم أفضل اخراج ، أفضل نص، افضل سينوغرافيا ، و ذلك خلال عرضه بالمسابقة الرسمية لمهرجان ٤في ٤ للمسرح المحترف في جندوبة ،

عرض " جنة هنا " من بطولة وفاء الحكيم ، هالة سرور بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب ، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر .