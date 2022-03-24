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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نادية رشاد: بعد 2011 الدنيا كلها اتغيرت خاصة في كتابة السيناريو

صدى البلد

قالت الفنانة نادية رشاد، إنها تعشق القراءة منذ الصغر، وعلى مدار هذه السنوات لم تتخل عن القراءة حتى أصبحت بمثابة طقس ليلى بالنسبة لها.

 

وخلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الخميس، قالت الفنانة نادية رشاد، إن كتاباتها الأدبية تنحاز لتثبت اللحظات التاريخية التي لم يتناولها أحد من قبل، مشيرة إلى أن روايتها "مسك الليل" انطلقت من أحداث 2011 وتأثير تلك الأحداث على المرأة المصرية.

 

وأضافت الفنانة نادية رشاد: "بعد 2011 الدنيا كلها اتغيرت خاصة في كتابة السيناريو، وكان هناك تمييز ضد الفنانين الكبار، وظهرت ورش الكتابة واختيار النجم للمؤلف بتاعه"، مشيرة إلى أنها فضلت الاتجاه للكتابة والتركيز على توثيق الجوانب التاريخية".

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