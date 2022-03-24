وزير الرياضة يناقش استعدادات المرحلة الثانية للمشروع القومي لتطوير مراكز الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومي لتطوير مراكز الشباب بقري الريف المصري ضمن مبادرة "حياه كريمة"، وذلك اليوم الخميس، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
قال الدكتور أشرف صبحي: "إنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد من أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وهي تدلل على الاهتمام الواضح من قبل السيد الرئيس بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش في حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التي تشهد البناء والتنمية في شتى القطاعات".
أضاف صبحي:" وهذه المبادرة كان لها الفضل في إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات؛ ومن بينها مراكز الشباب وشمل (1003) مركزا جديدا في (20) محافظة، بواقع انشاء 266 امركز شباب جديد، وتطوير 737 مركز شباب، إضافة الي تطوير وانشاء عدد من الملاعب والتي وصلت إلى 674 ملعباً".
أشار "صبحي" أن الوزارة تستهدف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى دورها الملموس في تنمية الوعي والانتماء بين الشباب والنشء، مؤكداً أن مظلة «حياة كريمة» أصبح مضمونها ومفهومها هو إنشاء وبناء وتطوير وتعليم ومساندة للقرية المصرية التي تساعد على بناء الجمهورية الجديدة.
وطالب وزير الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير مراكز الشباب الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتأكيد على انتهاء الأعمال المخطط لها وفق الجدول الزمنى المحدد لكل منشأة.
واختتم صبحي كلمته، أنه تم تحديد عدد (14) قرية كأولوية عاجلة ضمن المرحلة الاولى بمبادرة حيا كريمة، مشيراً إلي أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها في 53 مركزا إداريا موزعة على محافظات الجمهورية، وبلغ اجمالي عدد المراكز المستهدف تنفيذها بالمرحلة الثانية 843 مركز شباب بالمحافظات المختلفة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، واستعراض صعوبات تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة، واستعراض جهود لجنة الوزارة المديريات بمشروع حياة كريمة، كما تم استعراض ومناقشة إجراءات استكمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ومناقشة المقترحات المقدمة من مديريات الشباب والرياضة بشأن أسلوب التشغيل بالمراكز بعد استلامها ابتدائيا من الجهات المنفذة، علاوة علي شرح آلية حصر الأنشطة والبرامج والمشروعات الشبابية والتي تستهدف النشء والشباب وذو الهمم داخل مراكز شباب بمبادرة حياة كريمة.
وتناول اللقاء أيضاً مناقشة المشاكل والمعوقات الخاصة بالمرحلة الأولى لتلافيها اثناء تنفيذ المرحلة الثانية، وشرح النموذج الخاص بمنظومة حياة كريمة والمعد من قبل الوزارة بشأن إدراج البيانات التفصيلية للأعمال المطلوب تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وبحث سبل التواصل الدائم بين مسئولي حياة كريمة بالمديريات وممثلي الوزارة.
حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.