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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يناقش استعدادات المرحلة الثانية للمشروع القومي لتطوير مراكز الشباب

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومي لتطوير مراكز الشباب بقري الريف المصري ضمن مبادرة "حياه كريمة"، وذلك اليوم الخميس، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

قال الدكتور أشرف صبحي: "إنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد من أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وهي تدلل على الاهتمام الواضح من قبل السيد الرئيس بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش في حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التي تشهد البناء والتنمية في شتى القطاعات".

أضاف صبحي:" وهذه المبادرة كان لها الفضل في إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات؛ ومن بينها مراكز الشباب وشمل (1003) مركزا جديدا في (20) محافظة، بواقع انشاء 266 امركز شباب جديد، وتطوير 737 مركز شباب، إضافة الي تطوير وانشاء عدد من الملاعب والتي وصلت إلى 674 ملعباً".

أشار "صبحي" أن الوزارة تستهدف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى دورها الملموس في تنمية الوعي والانتماء بين الشباب والنشء، مؤكداً أن مظلة «حياة كريمة» أصبح مضمونها ومفهومها هو إنشاء وبناء وتطوير وتعليم ومساندة للقرية المصرية التي تساعد على بناء الجمهورية الجديدة.

وطالب وزير الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير مراكز الشباب الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتأكيد على انتهاء الأعمال المخطط لها وفق الجدول الزمنى المحدد لكل منشأة.

واختتم صبحي كلمته، أنه تم تحديد عدد (14) قرية كأولوية عاجلة ضمن المرحلة الاولى بمبادرة حيا كريمة، مشيراً إلي أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها في 53 مركزا إداريا موزعة على محافظات الجمهورية، وبلغ اجمالي عدد المراكز المستهدف تنفيذها بالمرحلة الثانية 843 مركز شباب بالمحافظات المختلفة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، واستعراض صعوبات تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة، واستعراض جهود لجنة الوزارة المديريات بمشروع حياة كريمة، كما تم استعراض ومناقشة إجراءات استكمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ومناقشة المقترحات المقدمة من مديريات الشباب والرياضة بشأن أسلوب التشغيل بالمراكز بعد استلامها ابتدائيا من الجهات المنفذة، علاوة علي شرح آلية حصر الأنشطة والبرامج والمشروعات الشبابية والتي تستهدف النشء والشباب وذو الهمم داخل مراكز شباب بمبادرة حياة كريمة.

وتناول اللقاء أيضاً مناقشة المشاكل والمعوقات الخاصة بالمرحلة الأولى لتلافيها اثناء تنفيذ المرحلة الثانية، وشرح النموذج الخاص بمنظومة حياة كريمة والمعد من قبل الوزارة بشأن إدراج البيانات التفصيلية للأعمال المطلوب تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وبحث سبل التواصل الدائم بين مسئولي حياة كريمة بالمديريات وممثلي الوزارة.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

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