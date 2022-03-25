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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يضم 60 عملا فنيا عالميا.. المعرض الدولي لمراكب الشمس يصل المنيا.. فيديو

معرض مراكب الشمس
معرض مراكب الشمس بالمنيا

وصل المعرض الدولي الثاني لمراكب الشمس للفنون التشكيلية إلى محطه جديده من محطاته بعد أن انطلق من محافظة الجيزه فى ديسمبر الماضى ليصل الى محافظه المنيا ارض الحضارات والتوحيد تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 103.

افتتح المعرض الدكتور جمال أبو المجد عميد المعهد العالي للهندسه ورئيس جامعة المنيا السابق وضم المعرض اعمال فنيه ل 60 فنان تشكيلي حول العالم تحاكى اعمالهم تاريخ وطبيعه المكان مع نخبه من الفنانين المصريين وأعضاء هيئه التدريس من كليات الفنون الجميله والتربيه الفنيه بالاضافه الى فناني المنيا.

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يقول الفنان اسماعيل ابو بكر منظم المعرض ان المنيا محافظة عريقه لها تاريخ طويل ومؤثر فى حركه الفنون على مستوى العالم وتضم آثار 5 عصور مختلفه مشيرا إلى ان تنظيم معارض للفنون التشكيلية داخل قاعات المراكب والسفن بنهر النيل من دمياط شمالا إلى أسوان جنوبا بالتعاون مع نوادى القوات المسلحه والمراسي والمركب كانت فكرة من وحى والهام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه راعى الفنون فى مصر .

وأشار إلى ان فكره مراكب الشمس تهدف إلى ترويج المحافظات التى تطل على النيل سياحيا وتنميه الوعى البصرى لدى المتلقى حيث لاقت الفكرة استحسان من قبل الفنانين المشاركين بالمعرض من الدول الاوربيه والعربيه حيث شاركوا بأعمال متنوعه من الرسم والخزف والنسيج والنحت بالاضافه الى الرسوم المتحركه وهذا كله يعكس ثراء المعرض واهميته.


وقدم ابو بكر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه على دعمه الراقى للفن والفنون المصريه واهتمامه بالفنان المصرى الذى ترك لنا إرث حضارى كبير نفخر به.

وأكد منظم المعرض أن المشاركون بالمعرض فنانين من دول اسبانيا واستراليا والهند والنرويج والسويد وايسلندا وفلندا وكندا والمغرب والاردن والسعوديه ولبنان وسوريا وهولندا وبيرو والارجنتين وكوسوفو وبنما وسنغافوره والهند والمجر والجزائر وأفغانستان وباكستان وفرنسا والمانيا وتونس والامارات والسودان وجنوب وافريقيا وبلغاريا ورومانيا والفلبين وغيرها من البلدان حول العالم شاركوا ب 60 عمل فني. 
 

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المنيا السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الجيزة أعضاء هيئة التدريس الرسوم المتحركة الفنون الجميلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 60 فنان

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