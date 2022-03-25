أستاذ فلسفة: ابن رشد كان مقربا للخليفة وعينه طبيبا له

قال الدكتور عادل خلف أستاذ الفلسفة الإسلامية ورئيس قسم الفلسفة السابق بكلية الآداب جامعة حلوان، إن ابن رشد كان فيلسوفا عملاقا ورائد الاتجاه العقلاني في الفلسفة العربية والإسلامية، و كان مقربا من الخليفة أبو يعقوب بن يوسف، وعرفه عليه أستاذه، مشيرًا إلى أن الخليفة سأله في أول لقاء بينهما عن رأي فلاسفة اليونان في السماء، وهل العالم حادث أم قديم، لكن ابن رشد تحرج لأن هذه المسائل كانت محل شكوك وفتن واضطرابات.

وأضاف خلف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن الإمام الغزالي كفر ابن رشد وسائر الفلاسفة في 3 قضايا مشهورة في كتابه "تهافت الفلاسفة"، وهي علم الله، ومسألة البعث والحشر، والمسألة الثالثة هي العالم، فقد قال فلاسفة المشرق إن العالم قديم، وهذا لم يرضى عنه الإمام الغزالي والفقهاء وعلماء الدين في المشرق والمغرب.

وتابع أن ابن رشد كان مقربا للخليفة لدرجة أنه عينه طبيبا له، ولكن بعد وفاة هذا الخليفة وتولي ابنه يوسف أبو يعقوب منصور قرب ابن رشد له أيضا، لكن حدث حقد دفين تجاهه، وأراد الخليفة أن يستميل الشعب لأنه كان في حالة حرب مع حاكم قشتالة، فعزل ابن رشد ونفاه حتى قيل إنه توفى في مراكش منفيا، وقيل إنه قربه إليه قبل وفاته، لكن ابن رشد أصابه المرض وأقعده.

