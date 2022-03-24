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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق المقرحي : الداخلية تحاصر جشع التجار بإجراءات رادعة |فيديو

صدى البلد

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق،  إن وزارة الداخلية تواصل  شن حملاتها لضبط الأسواق ومحاصرة التجار الجشعين بإجراءات رادعة وقوية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق،  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك مجموعة من الإرهابيين يتاجرون بقوت الشعب المصري ويحتكرون السلع الاستراتيجية، عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الشائعات لإحداث بلبلة في المجتمع.

تابع اللواء فاروق المقرحي، هناك تعليمات واضحة بالتعامل بكل حزم مع محتكري السلع واتخاذ كافة الإجراءات حيالهم، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة تؤدي دورها كما يجب أن يكون.
 

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