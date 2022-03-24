بالتنسيق مع مركز إبداع مصر الرقمية.. دورات لاستخدام التقنيات الحديثة بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بالتنسيق مع مركز ابداع مصر الرقمية لعقد دورات تدريبية تهدف إلى دعم منظومة التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في توصيل خدمات الاتصالات والانترنت بالقرى المستهدفة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق 192 قرية و757 تابع بعدد 5 مراكز بالمحافظة .

وتفقد نائب محافظ المنيا، مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا Creativa Almineya، لبدء عقد دورات تدريبية حول لحام كابلات الالياف الضوئية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة لعقد دورات تدريبية لإحلال وتجديد منظومة الشبكات.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد عثمان مدير مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا، الدكتور محمد الغضروفي منسق المعهد القومي للاتصالات، المهندس أحمد يوسف مهندس الشبكات، عدد من الجهات المعنية.

قال "أبو زيد" إن هذه الدورات تهدف إلى خلق جيل جديد ، يشارك في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوصيل خدمات الاتصالات والانترنت بنظام الفيبر بدلا من كابلات النحاس، وستؤدي هذه الخدمة لتوصيل خدمات الإنترنت بكفاءة عالية.

وشهد نائب المحافظ، تجربة عملية للحام كابل الفيبر باستخدام ماكينات لحام ذات طابع تكنولوجي حديث.