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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فاروق المقرحي يكشف أهمية تفقد الرئيس السيسي لمقر أكاديمية الشرطة

صدى البلد

كشف اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق،  أهمية تفقدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر أكاديمية الشرطة، فجر اليوم، لافتا إلى أن الرئيس اطمئن على التقدم العلمي والتدريبي لطلبة الكلية ضباط الغد، وتحفيزهم ويعد حضور الرئيس شرف ودافع قوي لطلبة الكلية، للاجتهاد في التدريبات.

وأضاف اللواء فاروق المقرحي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حوار الرئيس السيسي مع طلاب أكاديمية الشرطة يستهدف رفع وعي الطلاب الجدد بشأن الأحداث الجارية على الساحتين الدولية والمحلية والأسباب التي أدت إليها.

في سياق آخر، أكد اللواء فاروق المقرحي ، أن وزارة الداخلية تواصل شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني ، ومواجهة محتكري السلع الغذائية وضبط العديد من قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.
 

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