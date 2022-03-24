مصطفى بكري: الشرطة حامية للأمن والاستقرار مع القوات المسلحة والشعب أدرك ذلك..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشرطة المصرية منذ عام 1952 حتى الآن تقوم بمجهودات كبير، بالرغم من أحداث 25 يناير 2011، ولكن سرعان ما حدث تطوير لجهاز الداخلية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الشكاوي ينظر إليها، والشعب يثق بكل قوة في جهاز الداخلية، والشعب المصري أدرك أن الشرطة هي حامية للأمن والاستقرار جنبا الى جنب مع القوات المسلحة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن زيارة الرئيس لاكاديمية الشرطة رائعة واستمع لهم وساتعمعهوا اليه ونحن على يقين ان بلادنا ستتقدمن بفضل تلك الاجراءات

