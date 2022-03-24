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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش يطرح أغنية أمي العزيزة.. فيديو

حسن شاكوش
حسن شاكوش

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو كليب أغنيته الجديدة "أمى العزيزة" من كلمات محمد الفزانى وألحان حسام فيكا وتوزيع اسلام شيبسي وإخراج مصطفى السويفى ومن إنتاج شركة ms وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات الاغنيه:..

بلغوا امى العزيزة إبنك ضناكى حزين 

اه حزين من كل حاجه خلى الزمن يراضيه 

فين زمان الطيبة ياما فين زمن الإنسانية 

فين زمان القلب الأبيض والمحبه الربانية 

فاكرة لمتنا يا امى كل يوم م المغربية 

ساعة ما المدفع يضرب وأنتى بتنادي عليا

وشوق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، جمهوره بأغنيته الجديدة “أمي العزيزة”، من خلال نشره البوستر الترويجي لها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب حسن شاكوش لجمهوره “يوم الخميس باذن الله أمي العزيزه”.

وأثار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حالة من الجدل الواسع فور الإعلان عن طرح أغنية جديدة بعنوان “جود مورينج بيبى” واتهمه رواد السوشيال ميديا بسرقة لحن أغنية “بيلا تشاو” والاستعانة به فى أغنيته الجديدة.

موجز السوشيال: حسن شاكوش يعلن تأجيل طرح أغنية أمي العزيزة.. إمام عاشور يهنئ والدته بعيد الأم

حسن شاكوش يعلن تأجيل طرح أغنية أمي العزيزة .. شاهد

وكشف المستشار سعد متولى بنقابة المهن الموسيقية عن موقف حسن شاكوش من الأمر، مؤكدا فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن حسن شاكوش ليس له علاقة بالنقابة وليس عضوا بها حتى يمكن محاسبته.

وأضاف سعد متولى: يمكن معاقبة حسن شاكوش فى حالة واحدة وهى أن يتم إبلاغ اليوتيوب بشكوى رسمية من قبل أصحاب الأغنية الإيطالية وبناء عليه يتم مخاطبة اليوتيوب الذى يقرر وقف عرضها وخاصة أن النقابة أيضا ليس لها علاقة بما يصدر على اليويتوب.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات لمطرب المهرجانات حسن شاكوش بتقليد وسرقة لحن أغنية بيلا تشاو في برومو أغنيته الجديدة «جود مورنينج بيبي».

وجاءت تعليقات المتابعين واصفين أن حسن شاكوش قام بتقليد الأغنية الإيطالية التي حققت نجاحا وانتشار كبيرا.

مطرب المهرجانات المهرجانات السوشيال ميديا نقابة المهن الموسيقية حسن شاكوش مطرب المهرجانات حسن شاكوش

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